إسلام آباد 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 394 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 3 حالات .وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 298903 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6345 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 286016 حالة، في حين توجد 6542 حالة نشطة.// انتهى //16:48ت م0170