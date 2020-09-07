جدة 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسشاركت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "افتراضياً" في فعاليات المؤتمر الدولي للحوسبة "Euro-Par" الذي عُقد لهذا العام 2020م عبر ورقة بحثية نالت خلالها جائزة هذا المؤتمر الأكاديمي العالمي السنوي المتخصص في المعالجة الحاسوبية المتوازية والموزعة ، وذلك ضمن 158 ورقة بحثية قدمها مرشحون من جميع أنحاء العالم.وتناولت الورقة البحثية المدخلات والمخرجات وعملية المعالجة الحاسوبية العلمية واسعة النطاق باستخدام آليات التخزين المؤقت متعددة الطبقات ، وإعادة تقييم الطريقة الحاسوبية للترحيل العكسي للوقت "RTM" التي استخدمها علماء الجيولوجيا لدراسة البيانات الزلزالية لاستكشافات النفط والغاز، للإسهام بتحسينها وزيادة قدرة عملية المحاكاة الزلزالية على إنشاء صورة لباطن الأرض تصف بدقة عالية مكامن الهيدروكربونات .وأكد معدّ الورقة البحثية الدكتور طارق التركستاني أن الورقة المشاركة في المؤتمر كانت مشروع أطروحته لدرجة الدكتوراه التي حظيت بتقدير لجنة البحث في مؤتمر عالمي مرموق ، منوهاً بدور مركز أبحاث الحوسبة الفائقة في "كاوست" بدعم هذه الورقة البحثية ، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أجهزة الحاسب الآلي العملاقة ذات المستوى العالمي والتعاون مع الشركاء في الصناعة لتحويل البحث إلى واقع ملموس.وأبرز كفاءة وإنجازات المواهب الوطنية في مجال الحوسبة الفائقة في" كاوست" ، وتحقيقها أفضل المراكز العالمية ، وهذه دلالة واضحة للدور الكبير الذي تقوم به "كاوست" بصفتها مركزًا للمواهب الوطنية في مجال الحوسبة الفائقة ، وحجم الدعم والإمكانات الضخمة التي توفرها للكوادر الوطنية في مجال التقنيات العالية ، مثل الحاسوب العملاق "شاهين 2" الذي يعدّ ثاني أقوى حاسوب عملاق في منطقة الشرق الأوسط وأحد أهم المرافق الحيوية في حرمها الجامعي ، مما يعزز بدوره الحضور العالمي للجامعة في المنتديات والمؤتمرات العلمية الكبيرة .//إنتهى//17:06ت م0171