جدة 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسأطلق معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان برنامج الهيكلة الأكاديمية وتخصصات المستقبل، وهو أحد برامج رؤية الجامعة السعودية الحديثة لإحداث عملية تغيير مدروس الأثر بين المكونات الأكاديمية التنظيمية لكليات الجامعة وأقسامها العلمية بما يتوافق مع مرتكزات رؤية الجامعة السعودية الحديثة ودورها الفعّال لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في مستهدفاتها التعليمية وتبنّي متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.ويهدف البرنامج إلى توافق البرامج الأكاديمية وفق مراحلها التعليمية -البكالوريوس والدراسات العليا- لخصائص التعليم العالي ، والعمل على بناء صياغة مناهج وبرامج دراسية لتسهيل التفاعل بين التخصصات الجديدة ، وتتميز الهيكلة بتقديم رحلة تعليمية مدى الحياة للمنتسب إليها، كما يتوافق برنامج الهيكلة مع متطلبات سوق العمل، وذلك بامتلاك خريجي الجامعة للمعارف والمهارات الفريدة في نوعها التي ستخدم بدورها الثورة الصناعية الرابعة.ومن أهداف البرنامج أيضا إعداد البرامج التعليمية الجديدة وتطوير محتوى مقرراتها وفق معايير هيئات الاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي، إضافة لتقديم برامج نوعية في الخدمات اللوجستية، تعزيزاً لثقة المجتمع بدور الجامعة وإشباعا لاحتياجات أقطاب صناعة الخدمات اللوجستية.ويتوقع من هذا البرنامج أن يعمل على تحفيز الكليات باختلاف تخصصاتها في استحداث البرامج الأكاديمية الملبية لسوق العمل ، وكذلك ترشيد التكلفة الاقتصادية والحدّ من الهدر المالي في بناء قدرات مالية مستدامة للجامعة ، ورفع القدرات التنافسية في التعليم والتوظيف، ويسير البرنامج وفق مؤشرات دقيقة تعتمد على تحسين مستوى القدرة التنافسية مع الجامعات الوطنية الأخرى لجذب الطلاب إليها للالتحاق ببرامجها الجديدة، وكذلك القدرة على خلق روح التنافس بين الخريجين مع نظرائهم من الجامعات الأخرى للالتحاق بالوظائف والتنقل بينها.// انتهى //19:18ت م0212