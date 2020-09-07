بغداد 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4314 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 264684 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 77 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7589 , فيما سُجّلت 4299 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 202859 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 54236 , منهم 534 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //19:22ت م0213