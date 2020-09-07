نيامي 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسعقدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" اليوم بالعاصمة النيجرية نيامي أول قمة لها بشكل حضوري منذ أشهر، وذلك بفعل التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وشهدت هذه القمة العادية السابعة والخمسين انتقال الرئاسة الدورية من رئيس النيجر محمدو إسوفو إلى الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو.وبحث المجتمعون عددا من المواضيع من بينها التطورات السياسية الأخيرة في مالي.وقد دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المجلس العسكري الحاكم في مالي إلى إعادة سريعة للسلطة إلى المدنيين.كما ناقشت القمة تطورات الوضع في الكوت ديفوار والجدل الدائر حول ترشح الرئيس الحسن واتارا لولاية رئاسية ثالثة، كما بحث المجتمعون ملفات أخرى ذات طابع اقتصادي في ظل تضرر اقتصاديات بلدان المنطقة من تداعيات جائحة كوفيد - 19.// انتهى //19:24ت م0215