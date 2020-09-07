نواكشوط 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسالتقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم بالمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى منطقة الساحل بيتر فام الذي يزور موريتانيا حاليًا.وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية والجهود المبذولة لتحسين العلاقات التجارية بين البلدين ودعم الشراكة الأمنية, إضافة إلى مناقشة الوضع في المنطقة وخاصة في منطقة الساحل.وفي تصريح عقب اللقاء أكد المسؤول الأمريكي أن الهدف من الجهود الدبلوماسية الأمريكية في منطقة الساحل هو مساعدة حكومات غرب أفريقيا على التعامل مع انعدام الأمن واحتواء انتشار العنف وتحقيق الاستقرار في المنطقة بمساعدة منسقة بين المجتمع الدولي والولايات المتحدة على وجه الخصوص.// انتهى //19:27ت م0218