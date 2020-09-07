العلا 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسأصدرت الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع دار أسولين للنشر مجلدا فاخرا للصور والرسومات التوضيحية تحت عنوان "العلا" خلال شهر سبتمبر الجاري.ومن خلال الصور الفوتوغرافية المبهرة التي قام بالتقاطها المصور العالمي روبرت بوليدوري، واللوحات الفنية التوضيحية من الفنان الشامل إيغناسي مونريال، سيتمكن المتصفح من الانتقال ذهنياً إلى العلا فينغمس في ثقافتها المحلية الفريدة ويتعرف على حضاراتها العريقة.ويتوفر المجلد بحجمين وهما الحجم الكبير حيث يأتي باللونين الأسود والأزرق، أما الحجم الأصغر فيأتي باللون الأزرق و (البيج)، ويحتفل هذا الإصدار الضخم بعمق التجربة الحضارية التي خاضها البشر وعجائب الطبيعة والمعالم البشرية المذهلة التي تمثل مكانة العلا.وتعد العلا الواقعة في شمال غرب الجزيرة العربية واحةً ثقافية ومتحفاً مفتوحاً تجتمع فيه حضارات الشعوب المختلفة التي زارتها خلال مئتي ألف عام, فقد استقر في هذه المنطقة الأنباط والدادانيون والرومان، وعبرها الحجاج المسلمون للوصول إلى المدينة المنورة و مكة المكرمة، كما مر بها التجار في طريق تجارة البخور، واليوم يلتقي بها المجتمع المحلي مع المسافرين من جميع أنحاء العالم لمشاركة الأفكار والثقافات.وتحتضن العلا رموزاً معمارية قديمة وجديدة، فمن أقدمها الحِجر التي استوطنها الأنباط وهي من مواقع التراث العالمي لليونسكو في المملكة، وأما أحدث الرموز المعمارية فهي قاعة مرايا متعددة الأغراض، والحاصلة على عدة جوائز عالمية ونالت لقب أكبر قاعة مغطاة بالمرايا في العالم من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.وبما يخص هذا الإصدار المحدود فإن كل صفحة من صفحات المجلد تأخذ متصفحها إلى سحر العلا العريقة، وتعرفه على الأعمال الفنية والمبتكرة التي أسهمت في صنعها مختلف الحضارات عبر آلاف السنين، والذين عاشوا لمدة طويلة في تضاريس العلا و طبيعتها الاستثنائية و جبالها الفريدة، تاركين فيها آثاراً من لغاتهم وثقافاتهم وأسلوب حياتهم.ويتضمن المجلد صوراً ورسومات لمقابر ضخمة في منطقة الحِجر، وصوراً لأحجار هائلة الحجم نحتتها عوامل التعرية مثل صخرة جبل الفيل، وصوراً و رسومات لفنون صخرية تُظهر البيئة الحيوانية للمنطقة خلال آلاف الأعوام.// يتبع //19:34ت م0219

مما يذكر أن المصور روبرت بوليدوري بدأ مسيرته في منتصف الثمانينيات، حين قام بتصوير إعادة بناء قصر فرساي، ثم استمر منذ ذلك الحين بتوثيق المواقع التاريخية حول العالم، ويعتقد بوليدوري أن الجدران والغرف هي أوعية لحفظ الذاكرة، فهو يفضل العمل بكاميرا كبيرة الحجم وثابتة مع استخدام تحركات بطيئة في أسلوب تصويره، وهو ما يناسب تصوير المواقع و المعالم الثابتة.وقد فاز بوليدوري مرتين بجائزة ألفريد آيزنشتات للتصوير الفوتوغرافي للمجلات، ونشر الكثير من مجلدات الصور، كما أقام معارض فردية كبرى في صالات عرض مهمة، وتوجد أعماله في كثير من المتاحف البارزة حول العالم.وعن تجربته في العلا قال بوليدوري: "البيئة الطبيعية في العلا رائعة ولم أرَ مثلها قط، ولقد فوجئت بذلك كثيراً, منهجي يعتمد التقاط صور رمزية تظهر جمال المظهر الكلي عبر التركيز على التفاصيل الصغيرة، مما يسهم في صناعة صورة يستمر سحرها للأبد".كما قام بوليدوري بمشاركة فيديو لتجربته في العلا يُظهر فيها بعض من محتوى الكتاب وبعض الصور التي التقطها.أما صاحب رسومات المجلد إغناسي مونريال فهو فنان متعدد التخصصات وُلد في برشلونة ويقطن الآن في روما, ويعمل مونريال في عدة فنون منها الرسم والتصميم والتوجيه الإبداعي والأفلام، و قد أنشأ حملة غوتشي لربيع وصيف 2018، وهي الأولى من نوعها التي يتم رسمها رقميًا بالكامل، و تم ترشيحها للفوز بجائزة بيزلي للتصميمات لنفس العام، ومنذ ذلك الحين عمل مع علامات تجارية مثل (بولجاري، وفور سيزونز، وإير بي إن بي) وغيرها.وشارك مونريال فيديو لرسوم متحركة حيث يقوم ببث الحياة في الرسومات التوضيحية للعلا.ويعدّ المجلد الأصغر حجما بمثابة جزء من تشكيلة أسولين التي تحيي صناعة الكتب الفارهة، حيث يتم تجليد الكتب يدويًا باستخدام التقنيات التقليدية باستخدام لوحات ملونة ملصقة يدويًا على ورق عالي الجودة، وتحمل كل صفحة من هذه السلسلة محدودة الإصدار التوقيع الخاص بالحِرَفي، وهذه المجلدات موضوعة في علب عرض من الكتّان الصدفي وتجذب هواة جمع الكتب ومحبي الصفحات المطبوعة والمهتمين بثقافة العصر الحديث، وهذه الكتب الفريدة هي أعمال فنية في حد ذاتها وتعكس مستوى عاليا من الحِرَفية.// انتهى //19:34ت م0220