إسلام آباد 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واساتفقت باكستان والصين على بذل جهود مشتركة لتعزيز التعاون الإستراتيجي والعمل من أجل ضمان الأمن الإقليمي.جاء ذلك خلال مباحثات عقدها رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الجنرال نديم رضا مع وزير الدفاع الوطني الصيني الجنرال وي فنغي على مستوى الوفود على هامش مؤتمر التعاون الدفاعي والأمني في منتدى منظمة شنغهاي للتعاون الجاري حاليا في العاصمة الروسية موسكو.وأوضح بيان صادر في إسلام آباد أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع الأمور المتعلقة بالتغييرات الجيوإستراتيجية التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين.وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون الثنائي بين باكستان والصين والصمود أمام التغيرات الإقليمية، ومواصلة الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز روابط إستراتيجية أعمق من أجل مستقبل مشترك ورؤية أمنية.// انتهى //19:36ت م0221