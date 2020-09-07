رام الله 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، "إن صفقة القرن ومخططات الضم الإسرائيلية أصبحت خلف ظهورنا بسبب الموقف الفلسطيني الصلب بقيادة الرئيس محمود عباس وثبات الشعب الفلسطيني والدعم الدولي والعربي".وأضاف رئيس الوزراء: خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم في مدينة رام الله "مررنا بالمرحلة الأصعب من الأزمة التي فرضتها تهديدات الاحتلال بضم أراضينا، وسنتعداها كما تعدينا مراحل عديدة صعبة مرت علينا بصبر الشعب الفلسطيني وإصراره على حقوقه، وبخصوص أموال المقاصة هي أموال الشعب الفلسطيني ونحاول الحصول عليها من دون أن تبتزنا إسرائيل".// انتهى //19:37ت م0222