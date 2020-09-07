صبيا 19 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسنفذت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة صبيا اليوم حملة مكثفة على الباعة الجائلين وصادرت أكثر من "125" كيلوجراما من الخضروات والفواكه لبسطات عمالة مخالفة لا تتقيد بالاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية وأنظمة الإقامة، إضافة إلى مصادرة "25" عربة وإغلاق "4" محلات مخالفة.وأوضح رئيس بلدية صبيا المهندس هادي بن علي دغريري أن البلدية تسعى للقضاء على الظواهر السلبية والتأكد من سلامة المواد الغذائية والتأكيد على تطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.وبين أن الفرق الرقابية قامت بمسح كامل لمواقع تجمعات باعة جائلين في المحافظة وباشرت إزالتها بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، مضيفاً إلى أن الجولات مستمرة في متابعة هذه العشوائيات والتخلص منها، مشدداً على ضرورة الالتزام بالضوابط التي تضمن سلامة الأغذية حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.وأكد المهندس دغريري أن البلدية ستواصل منع الافتراش بالطرقات والساحات العامة، ولن تألو جهداً في مراقبة المواقع التي تُتخذ كمقر للباعة الجائلين والمخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.// انتهى //19:40ت م0223