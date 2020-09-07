ينبع 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسأبرمت الهيئة الملكية بينبع اليوم، اتفاقية تخصيص لإنشاء وتشغيل مركز ضيافة الأطفال بينبع الصناعية مع مؤسسة يسمو التعليمية، ووقع الاتفاقية مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بينبع المهندس زيدان بن يوس.ويقع المشروع في حي الصبح على مساحة ( 5140م2 )، وسيقدم المركز أعلى مستوى عناية بالأطفال لتوفير جو صحي مناسب لهم، كما تشمل خدمات المركز أنشطة تربوية وترفيهية هادفة.// انتهى //21:03ت م0247