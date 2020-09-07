واشنطن 19 محرم 1442 هـ الموافق 7 سبتمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 34,337 إصابة مؤكدة و 462 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة 6,261,216 إصابةً، فيما بلغ عدد وفياته 188,513.// انتهى //21:09ت م0248