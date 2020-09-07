مكة المكرمة ١٩ محرم ١٤٤٢ الموافق ٧ سبتمبر ٢٠٢٠م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم المنصة التعليمية لمعهد الحرم المكي الشريف.وتأتي المنصة ضمن مشاركات الرئاسة في فعاليات ملتقى مكة الثقافي (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي) ، واستكمالاً لرؤية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تفعيل رسالة الحرمين ضمن خطة الانطلاقة المستقبلية (٢٠٢٤)، وتفعيلاً للتعليم الإلكتروني بالمعهد على أعلى المقاييس والمعايير، وسوف يستفيد منها أكثر من حوالي (3) آلاف طالب وطالبة من (44) جنسية مختلفة، وأكثر من (80) معلماً ومعلمة.وتأتي المنصة التعليمية ضمن الإجراءات الاحترازية، ولضمان استمرار العملية التعليمية داخل المعهد، ويتابع الفصول الافتراضية فيها أكثر من (40) مراقباً ومراقبة، ويمكن للمستخدمين من المعلمين والطلاب تنزيله واستخدامه من متجري أب ستور وقوقل بلاي.// انتهى //21:17ت م0250