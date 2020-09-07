العيدابي 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسأعلن فريق فنون بلغازي بمحافظة العيدابي عن إطلاق " المعرض السعودي الافتراضي الأول " ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة .وقدمت قائدة الفريق نورة غزواني، الدعوة لفناني وفنانات منطقة جازان للمشاركة في المعرض الذي يحمل عنوان " كلنا الوطن " ، ويشمل مجالات الرسم والتطريز والنحت والتصوير والخط العربي والحرف اليدوية ، داعية إلى إرسال المشاركات عبر رقم فريق فنون بلغازي 0530901061 ، وذلك خلال موعد أقصاه الـ28 من المحرم الجاري ، على أن تكون الأعمال المقدَّمة معبرة عن الوطن .// انتهى //21:17ت م0251