ثقافي /“كلنا الوطن "..معرض فني لفريق فنون بلغازي بمحافظة العيدابي
الاثنين 1442/1/19 هـ الموافق 2020/09/07 م واس
العيدابي 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس
أعلن فريق فنون بلغازي بمحافظة العيدابي عن إطلاق " المعرض السعودي الافتراضي الأول " ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة .
وقدمت قائدة الفريق نورة غزواني، الدعوة لفناني وفنانات منطقة جازان للمشاركة في المعرض الذي يحمل عنوان " كلنا الوطن " ، ويشمل مجالات الرسم والتطريز والنحت والتصوير والخط العربي والحرف اليدوية ، داعية إلى إرسال المشاركات عبر رقم فريق فنون بلغازي 0530901061 ، وذلك خلال موعد أقصاه الـ28 من المحرم الجاري ، على أن تكون الأعمال المقدَّمة معبرة عن الوطن .
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21:17ت م
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