جدة 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسبدأ أكثر من 2700 متدرب بكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة التدريب الفعلي للفصل التدريبي الأول لهذا العام، في جميع التخصصات في الكلية وفق بروتوكولات صحية واحترازية مشددة .وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، أن جميع المتدربين بدؤوا التدريب الفعلي في الورش والمعامل ، مشيرا إلى أن آلية التدريب عن بعد للمقررات النظرية عبر منصة البلاك بورد للتدريب، أما المقررات العملية فهي حضوريًا في المعامل والورش، حيث هيأت الكلية جميع المعامل والورش في الأقسام بما يحتاجه المتدرب .// انتهى //21:18ت م0252