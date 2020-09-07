ينبع 19محرم 1442هـ الموافق 07سبتمبر 2020م واسقام اليوم مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي ، بجولة ميدانية لعدد من المدارس بالمحافظة بدأها بثانوية سعيد بن جبير تفقد فيها الفصول الافتراضية في منصة مدرستي، وشارك المعلمين والطلاب الحصص الدراسية عن بعد ، وسير العملية التعليمية بهدف تقديم جميع سبل الدعم وفرص التحسين بما يضمن نجاح استمرار العملية التعليمية باستخدام المنصة الإلكترونية، مطلعا على مركز الدعم التقني لمنصة مدرستني .وأشاد مدير التعليم بمستوى التفاعل الذي شاهده من المعلمين والطلاب ومشاركة أولياء أمورهم في الاستفادة من خيارات المدرسة الافتراضية المتاحة لهم، وحرصهم على استثمار أوقاتهم في التعلّم، مؤكدًا أن الطالب وولي أمره يمثلان المحور الرئيس في سير عملية المدرسة الافتراضية التي تعتمد بشكل أساس على الرغبة الذاتية في التعلّم، والدافعية الشخصية للتحصيل العلمي .// انتهى //21:18ت م0253