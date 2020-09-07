السيح 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسوقع المعهد التقني للألبان والأغذية والشركة العربية للخدمات الزراعية "أراسكو" اليوم، اتفاقية تعاون في مجال التدريب والتوظيف، وذلك في مقر المعهد بمدينة السيح.ووقع الاتفاقية المدير التنفيذي للمعهد إبراهيم العقيلي، ومن جانب الشركة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية خالد غندورة.وتشتمل الاتفاقية على تعزيز مجالات التعاون المشترك في مجالات تأهيل وتوظيف الشباب السعودي.يُذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية يعد أحد برامج المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية، بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإحدى شركات الألبان وبدعم صندوق الموارد البشرية "هدف" ويقدم برامج تدريبية للشباب السعودي منتهية بالتوظيف.// انتهى //21:26ت م0256