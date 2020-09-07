الجزائر 19 محرم 1442 هـ الموافق 7 سبتمبر 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وست وفيات، في الوقت الذي تماثل فيه 249 مريضاً للشفاء.وأشار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار إلى أنه بهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ بدء الجائحة في الجزائر إلى 46653، بينها 1562 وفاة.كما سُجلت 240 حالة شفاء جديدة من الفيروس ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى32985.// انتهى //21:42ت م0258