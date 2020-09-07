كوناكري 19 محرم 1442 هـ الموافق 7 سبتمبر 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء السابق زعيم اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا مامادو سيلو دالين ديالو في العاصمة الغينية كوناكري قراره الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 18 أكتوبر المقبل.ومن المتوقع أن يصبح دالين ديالو (69 عاماً)، أقوى منافسي الرئيس ألفا كوندي الذي يسعى للفوز بفترة ثالثة.وشغل دالين ديالو منصب رئيس الوزراء، من عام 2004 إلى عام 2006 في عهد الرئيس السابق لانسانا كونتي.// انتهى //21:43ت م0259