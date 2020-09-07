مكة المكرمة 19محرم 1442هـ الموافق 7 سبتمبر 2020م واسنفذَّت وكالة البلديات ممثلةً ببلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جولة رقابية على محال بيع المواد الغذائية ضمن نطاق البلدية؛ للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية.وأوضح رئيس البلدية المهندس مصطفى بن علي عيد، أنه جرى رصد مُخالفة سوء تخزين المواد الغذائية، ومخالفة الشروط الصحية لتجهيز الوجبات، وسوء تداول المواد الغذائية، مشيراً إلى تكرار مُخالفة عدم تجديد الرخصة البلدية، مؤكدا استمرار تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال المراقبين الميدانيين، ومراقبة محال بيع المواد الغذائية للحفاظ على الصحة العامة، مشدداً على ضرورة تجديد التراخيص البلدية، والالتزام بلائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية.// انتهى //21:59ت م0262