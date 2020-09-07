عمّان 19 محرم 1442 هـ الموافق 7 سبتمبر 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصالات هاتفية اليوم مع نظيره الروماني بوغدان أوريسكو، والوكسمبرغي جان أسلبورن، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز أنين، تطورات القضية الفلسطينية، إضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.وجرى خلال المباحثات، التأكيد على أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل سريع وفاعل لإطلاق جهد حقيقي يستهدف التوصل لحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل.كما أكد على ضرورة التزام إسرائيل وقف الضم وجميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، لأن استمرار هذه الإجراءات يهدد كل فرص تحقيق السلام العادل.// انتهى //22:00ت م0263