القاهرة 19 محرم 1442 هـ الموافق 7 سبتمبر2020 م واسحقق فريق الإسماعيلي لكرة القدم فوزاً كبيراً على إف سي مصر برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة، رفع الإسماعيلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً، فيما توقف رصيد إف سي مصر عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.// انتهى //22:01ت م0265