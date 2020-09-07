مقديشو 19 محرم 1442 هـ الموافق 7 سبتمبر 2020 م واسلقي عنصران من القوات الخاصة الصومالية مصرعهم اليوم فيما جُرح ثلاثة آخرون بينهم ضابط أمريكي في انفجار سيارة خارج قاعدة عسكرية في جنوب الصومال، أعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عنه.وقال ضابط بالجيش الصومالي في تصريحات: إن إطلاق نار كثيف وقع في أعقاب الانفجار وأن القوات هاجمت العناصر المعتدية التي حاولت مداهمة القاعدة العسكرية بعد تفجير السيارة المفخخة.وكانت وحدات الجيش الصومالي اعتقلت أمس العديد من عناصر الحركة، خلال مواجهات بين الجانبين، أعقبت هجوم الإرهابيين على إقليم "شبيلي" السفلي جنوب البلاد.وفى وقت سابق، كشفت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" أن الولايات المتحدة شنت إجمالي 46 غارة جوية لإضعاف حركة "الشباب" في الصومال هذا العام.// انتهى //22:44ت م0267