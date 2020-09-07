محايل 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسرأس محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح اليوم, اجتماع المجلس المحلي, بحضور وكيل رئيس مركز أحد ثربان حسين الشهري, وذلك بمقر المركز.وتضمن الاجتماع عدداً من المحاور منها مشروع ازدواج طريق أحد ثربان، وافتتاح مكتب للخدمات البلدية، وأرض الإسكان التنموي.وبيّن محافظ المجاردة أن الاجتماع جاء بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لتلمّس احتياجات الأهالي والرفع بها لإمارة المنطقة بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.// انتهى //22:57ت م0268