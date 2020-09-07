فيينا 19 محرم 1442 هـ الموافق 7 سبتمبر 2020 م واسأقام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا حفل استقبال بمناسبة تولي المملكة رئاسة مجموعة دول العشرين لهذا العام.وشهد الحفل حضور شخصيات بارزة في الأوساط السياسية والدبلوماسية بالعاصمة النمساوية فيينا يتقدمهم فخامة الرئيس النمساوي السابق الدكتور/ هاينز فيشر، الرئيس المشارك لمركز بان كي مون للمواطنة العالمية.وافتتح الحفل بكلمة من سمو السفير رحب فيها بالحضور والمشاركين وأكد فيها حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على توحيد جهود مجموعة دول العشرين ودول العالم كافة في مواجهة تحديات هذه السنة العصيبة على دول العالم أجمع وخصوصاً مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية التي سببتها جائحة فايروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مشيراً سموه في هذا الشأن إلى القمة الافتراضية الطارئة لزعماء دول مجموعة العشرين التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمناقشة تداعيات الجائحة وسبل مواجهاتها والنتائج التي أثمرتها من حشد الدعم وتوحيد الجهود في مواجهة الجائحة ودعم الأبحاث لإنتاج لقاح آمن وفعال يخدم البشرية.كما شدد سموه في كلمته على المحاور الثلاثة الرئيسية لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين: تمكين النساء والشباب، وحماية كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة للإبداع والتقنية، منوهاً بأن المملكة تولي هذه المحاور أهمية بالغة.وشهد الحفل مشاركة معالي الأستاذة/ غادة والي وكيل الأمين العام للمتحدة والمدير التنفيذي لمقر الأمم المتحدة في فيينا في كلمة أكدت فيها دعم الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة للجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في رئاستها للمجموعة، معربة عن ثقتها في قدرة المملكة على تجاوز أصعب المعوقات والخروج بأفضل النتائج من رئاستها، وعبرت عن تطلعها لمزيد من التعاون بين المنظمة والمملكة.من جهته أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي في كلمته خلال الحفل بالتعاون العالي المتبادل بين الوكالة والمملكة كما عبر عن ثقته بجهود المملكة منذ توليها مهام رئاسة مجموعة دول العشرين في ديسمبر العام الماضي، ومنوهاً بأن دور المملكة في الرئاسة تجلى في استجابتها السريعة لحاجة العالم للتكاتف في مواجهة الجائحة من خلال دعوتها للقمة العاجلة والاستثنائية لقادة الدول العشرين.واختتم الحفل بمشاركة عبر الفيديو من الأمانة العامة لمجموعة العشرين بالرياض ممثلة بالدكتور/ عبدالله الحسن نائب الشربا السعودي لمجموعة العشرين المدير التنفيذي للإدارة العامة للسياسات الذي قدم إيجازاً مرئياً عن أبرز ما قدمته المملكة خلال رئاستها للمجموعة في الفترة الماضية، وما تتطلع إليه فيما تبقى من فترة رئاستها للمجموعة.// انتهى //23:02ت م0269