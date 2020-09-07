رياضي / المقاولون العرب ووادي دجلة يتعادلان بالدوري المصري لكرة القدم
الاثنين 1442/1/19 هـ الموافق 2020/09/07 م واس
القاهرة 19 محرم 1442 هـ الموافق 7 سبتمبر2020 م واس
تعادل فريق المقاولون العرب لكرة القدم مع مضيفه وادي دجلة بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وبهذا التعادل ارتفع رصيد المقاولون إلى 44 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً، ورصيد وادي دجلة إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر.
// انتهى //
23:02ت م
0270