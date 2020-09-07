القاهرة 19 محرم 1442 هـ الموافق 7 سبتمبر2020 م واستعادل فريق المقاولون العرب لكرة القدم مع مضيفه وادي دجلة بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا التعادل ارتفع رصيد المقاولون إلى 44 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً، ورصيد وادي دجلة إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر.// انتهى //23:02ت م0270