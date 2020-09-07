رفحاء 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسقام مساعد مدير التعليم بمنطقة الحدود الشمالية للشؤون التعليمية عباس بن صالح العنزي اليوم، بجولة ميدانية على قطاع محافظة رفحاء التعليمي تفقد فيها الفصول الافتراضية في منصة مدرستي، مطلعاً على سير العمل في المنصة, يرافقه مدير مكتب التعليم برفحاء خالد بن ناجي الشمري.وحثّ العنزي خلال الجولة على بذل المزيد من الجهود لإنجاح العملية التعليمية " التعليم عن بعد" والتعامل مع الظروف الحالية بكل مايضمن استمرار الدراسة وانسيابيتها.وأشاد بمستوى التفاعل الذي شاهده في الاستفادة من خيارات المدرسة الافتراضية المتاحة لهم.// انتهى //23:08ت م0271