عمّان 19 محرم 1442 هـ الموافق 7 سبتمبر 2020 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم، قراري حكومتي صربيا وكوسوفا نقل سفارتيهما إلى القدس المحتلّة.وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز القرارين خرقاً صريحاً للقانون الدولي يتعارضان بشكل صارخ مع أحكام القانون الدولي وخصوصاً قرارات مجلس الأمن 476 و 478 و 2334 التي تؤكد جميعها على أن القدس الشرقية أرض محتلة تنطبق عليها أحكام القانون الدولي ذات الصلة، وأن أية قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديموغرافية تُعد باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني.وأكد السفير الفايز في بيان صحفي، أن تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين الذي يجب أن تتحرر القدس الشرقية على أساسه عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 م.// انتهى //23:09ت م0272