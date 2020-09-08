القاهرة 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية تابعة للحرس الوطني التونسي في منطقة سوسة القنطاوي، وأدى إلى مقتل أحد عناصر الحرس الوطني وإصابة آخر.وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيانٍ لها اليوم بأن أبو الغيط أكد وقوف جامعة الدول العربية الدائم إلى جانب السُلطات التونسية والشعب التونسي في مواجهة آفة الإرهاب، وكل ما من شأنه إشاعة عدم الاستقرار في البلاد.وأشار البيان إلى أن الأمين العام للجامعة العربية عبّر عن استنكاره الشديد للحادث، وقدّم خالص تعازيه لرئيس وحكومة وشعب تونس، ولعائلة الفقيد، وتمنياته للمصاب بالشفاء.// انتهى //00:16ت م0277