القاهرة 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر2020 م واستغلب فريق الأهلي المصري على حرس الحدود بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 68 نقطة متصدرًا الدوري، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر، وبات الأهلي في حاجة إلى 8 نقاط لحسم بطولة الدوري المصري لكرة القدم رسميًا.// انتهى //00:40ت م0279