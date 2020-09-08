نواكشوط 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسمنح البرلمان الموريتاني اليوم الثقة لبرنامج حكومة رئيس الوزراء محمد ولد بلال بأغلبية مريحة.وجاء منح الثقة بعد رد رئيس الوزراء على الملاحظات والنقاشات والأسئلة التي قدمها النواب خلال نقاش استمر عدة ساعات.وحصلت حكومة ولد بلال على ثقة 131 من النواب ، في حين صوت ضدها 16 نائبا ، وامتنع نائبان عن التصويت.ويلزم الدستور الموريتاني رئيس الحكومة بتقديم برنامجه أمام الجمعية الوطنية في أجل أقصاه شهر واحد بعد تعيين الحكومة، كما يتعهد بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج.// انتهى//02:42ت م0282