عام / البرازيل تسجل 10273 إصابة جديدة بفيروس كورونا و310 وفيات

الثلاثاء 1442/1/20 هـ الموافق 2020/09/08 م واس
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برازيليا 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم عن تسجيل 10273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و310 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: " إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 4​​​.15 مليون إصابة والوفيات 126 ألفا و960 حالة حتى يوم نهاية الاثنين". وتقدمت الهند أمس على البرازيل بفارق 70 ألف إصابة بعد تسجيل رقم قياسي للإصابات اليوم تجاوز 90 ألفا.
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