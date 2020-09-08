برازيليا 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم عن تسجيل 10273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و310 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان: " إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 4​​​.15 مليون إصابة والوفيات 126 ألفا و960 حالة حتى يوم نهاية الاثنين". وتقدمت الهند أمس على البرازيل بفارق 70 ألف إصابة بعد تسجيل رقم قياسي للإصابات اليوم تجاوز 90 ألفا.// انتهى //03:34ت م0284