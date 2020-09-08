عام / البرازيل تسجل 10273 إصابة جديدة بفيروس كورونا و310 وفيات
الثلاثاء 1442/1/20 هـ الموافق 2020/09/08 م واس
برازيليا 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم عن تسجيل 10273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و310 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: " إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 4.15 مليون إصابة والوفيات 126 ألفا و960 حالة حتى يوم نهاية الاثنين". وتقدمت الهند أمس على البرازيل بفارق 70 ألف إصابة بعد تسجيل رقم قياسي للإصابات اليوم تجاوز 90 ألفا.
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