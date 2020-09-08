لندن 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسالتقى سعادة وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في العاصمة البريطانية لندن اليوم، عددًا من المسؤولين البريطانيين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى المملكة المتحدة.حيث التقى الدكتور عبداللطيف الزياني، وزير شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة اللورد طارق أحمد، وأكد الزياني خلال اللقاء حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرة البريطانية الطويلة في هذا المجال، موضحًا الإنجازات والمبادرات التي قامت بها مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فيما أوضح اللورد طارق أحمد من جانبه حرص المملكة المتحدة على المضي بمختلف أوجه التعاون مع مملكة البحرين لآفاق أوسع بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.كما التقى سعادته وزير الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة السيد دومينيك راب، وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، والمساعي المبذولة لتحقيق الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط.والتقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة السيد جيمس كليفرلي، وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات وسبل تطويرها والارتقاء بها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //04:13ت م0285