بيونس آيرس 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية اليوم أنها سجلت 9215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 271 حالة وفاة.وأضافت الوزارة في بيان أنه بهذا يبلغ إجمالي عدد المصابين 488 ألفا و7 حالات، وعدد الوفيات 10129 شخصا.تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية تعد المنطقة الأكثر تضررا جراء وباء فيروس كورونا في العالم، إذ سجل فيها أكبر عدد الإصابات والوفيات، مع ثاني أكبر حصيلة للإصابات والوفيات عالميا في البرازيل، وثالث أكبر حصيلة للوفيات في المكسيك.// انتهى //04:31ت م0286