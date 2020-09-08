عام / "واس" توثق جولات الجهات الأمنية الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدينة المنورة
الثلاثاء 1442/1/20 هـ الموافق 2020/09/08 م واس
المدينة المنورة 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس
وثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، الجولات الميدانية للجهات الأمنية بالمدينة المنورة، لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وشملت جولة رجال الأمن الميدانية، الأسواق التجارية، والمواقع المخصصة لرياضة المشي، والعديد من المحلات التجارية بمختلف أنشطتها، والتأكد كذلك من التزام العاملين بها بهذه الإجراءات.
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