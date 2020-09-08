المدينة المنورة 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسوثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، الجولات الميدانية للجهات الأمنية بالمدينة المنورة، لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وشملت جولة رجال الأمن الميدانية، الأسواق التجارية، والمواقع المخصصة لرياضة المشي، والعديد من المحلات التجارية بمختلف أنشطتها، والتأكد كذلك من التزام العاملين بها بهذه الإجراءات.// انتهى //04:58ت م0288