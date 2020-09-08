الرياض 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك يبحث مع بوتين وماكرون الجهود الموحدة لمواجهة آثار كورونا.. تقدير روسي - فرنسي لدور المملكة في رئاسة مجموعة العشرينالقيادة تهنئ رئيس مقدونيا الشمالية بذكرى الاستقلالفيصل بن بندر: قطاع الصناعة يحظى باهتمام القيادة..41 % من مصانع المملكة في الرياضالفيصل يلتقي رئيس النيابة ومدير معهد الإدارةفيصل بن مشعل يطلع على مؤشرات قياس أداء الجهات الحكوميةأمير الباحة يرأس الاجتماع الأول للجنة التعدياتفيصل بن خالد: القيادة أولت القطاع الخيري اهتماماً بالغاً«حقوق الإنسان» ترصد 164 حالة انتهاك وتحضر 70 جلسة محاكمة خلال عام5,4 ملايين فحص مخبري دقيق وتسجيل 886 حالة تعافٍ جديدةأحكام نهائية بالسجن للمدانين في قضية خاشقجي36 ألف مستفيد من خدمات مستشفى وادي الدواسر في ستة أشهر«توكلنا» يخدم سبعة ملايين مستخدم بلغات عالميةأردوغان وليبيا: بين الولاء الإخواني والحلم العثمانيبوزنيقة: الحوار الليبي يتواصل وروسيا تدعو لوقف نار فوريتحذيرات فلسطينية من تركيب أجهزة إلكترونية على سطح الأقصىبريطانيا تنتج لقاحاً لـ«كوفيد19-».. وتنتظر المصادقة للتوزيع// يتبع //06:01ت م0003