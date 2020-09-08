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الثلاثاء 1442/1/20 هـ الموافق 2020/09/08 م واس
الرياض 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك يبحث مع بوتين وماكرون الجهود الموحدة لمواجهة آثار كورونا.. تقدير روسي - فرنسي لدور المملكة في رئاسة مجموعة العشرين
القيادة تهنئ رئيس مقدونيا الشمالية بذكرى الاستقلال
فيصل بن بندر: قطاع الصناعة يحظى باهتمام القيادة..41 % من مصانع المملكة في الرياض
الفيصل يلتقي رئيس النيابة ومدير معهد الإدارة
فيصل بن مشعل يطلع على مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية
أمير الباحة يرأس الاجتماع الأول للجنة التعديات
فيصل بن خالد: القيادة أولت القطاع الخيري اهتماماً بالغاً
«حقوق الإنسان» ترصد 164 حالة انتهاك وتحضر 70 جلسة محاكمة خلال عام
5,4 ملايين فحص مخبري دقيق وتسجيل 886 حالة تعافٍ جديدة
أحكام نهائية بالسجن للمدانين في قضية خاشقجي
36 ألف مستفيد من خدمات مستشفى وادي الدواسر في ستة أشهر
«توكلنا» يخدم سبعة ملايين مستخدم بلغات عالمية
أردوغان وليبيا: بين الولاء الإخواني والحلم العثماني
بوزنيقة: الحوار الليبي يتواصل وروسيا تدعو لوقف نار فوري
تحذيرات فلسطينية من تركيب أجهزة إلكترونية على سطح الأقصى
بريطانيا تنتج لقاحاً لـ«كوفيد19-».. وتنتظر المصادقة للتوزيع
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