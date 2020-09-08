وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( إرادة قوية ) : تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله ، على مواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في دعم وتنسيق جهود المجموعة لمواجهة آثار جائحة كورونا على المستويين الإنساني والاقتصادي ، تترجمه المملكة بجهود عملية غير عادية على كافة الأصعدة ، لتحقق على الصعيد الداخلي تقدماً يحتذى به بشهادة المنظمات الدولية ذات الصلة ويدلل على ذلك مؤشر تراجع عدد الإصابات وارتفاع معدلات التعافي الصحي للمصابين ، فيما اتسعت خطوات عودة العمل والكثير من الأنشطة الاقتصادية وفق الضوابط الاحترازية الوقائية.وواصلت : على الصعيد الخارجي ، بذلت المملكة جهودها العالمية كرئيس لمجموعة العشرين ، بجدارة في ظروف استثنائية من خلال القمة الافتراضية الطارئة في مارس الماضي بقيادة خادم الحرمين الشريفين ، وما تحقق من مبادرات جماعية جادة بأكلاف تريليونية لتخفيف آثار تلك الجائحة على الأصعدة الصحية والاقتصادية والإنسانية لدول العالم ، خاصة الأشد فقراً ، وتواصل المملكة مسؤولياتها على رأس مجموعة العشرين بنفس الجهد الاستثنائي استعدادا للقمة القادمة في الرياض خلال نوفمبر القادم ، والتي ستحدد مسارات عمل المجموعة ودورها المؤثر كأكبر قوة اقتصادية وتمثل معظم حجم التجارة الدولية ، وذلك من أجل معالجة تداعيات الأزمة ورسم مستقبل الاقتصاد العالمي وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات العاصفة.// يتبع //06:02ت م0006