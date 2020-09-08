إسلام آباد 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم قرار وزارة التعليم في باكستان حول إعادة فتح الجامعات والكليات بدءا من الأسبوع المقبل بعد تخفيف إجراءات الحظر التي تم فرضها للسيطرة على انتشار وباء كورونا.واهتمت باتفاق باكستان والصين على بذل جهود مشتركة لتعزيز التعاون الاستراتيجي والعمل من أجل ضمان الأمن الإقليمي.وأبرزت إعلان الجيش الباكستاني عن نجاح قواته في القضاء على خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية واعتقال عشرة آخرين خلال عملية أمنية تم تنفيذها في مقاطعة وزيرستان القبلية شمال غرب باكستان.وأخبرت عن سقوط مزيد من القتلى خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية بسبب الحوادث الناجمة عن الفيضانات والسيول في مناطق مختلفة من باكستان.وعرجت إلى مقتل ثمانية عمال وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء انفجار وقع أمس في منجم للرخام في منطقة مهمند شمال غرب باكستان.وتطرقت إلى ارتفاع مؤشرات الأسهم الباكستانية مع بداية الأسبوع الحالي، وتسجيل الصادرات الباكستانية خلال شهر أغسطس الماضي تراجعا بنسبة 19.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وتابعت الجهود التي تبذلها الهند لتخفيف التوتر الحدودي مع الصين والحد من تجدد الاشتباكات المسلحة في منطقة لداخ الحدودية.وأشارت إلى تصدر الهند المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث انتشار فيروس كورونا.وعرجت صحف باكستان إلى تعاون الصين مع منظمة الصحة العالمية بشأن متطلبات الحصول على موافقة دولية على أي لقاح صيني لفيروس كورونا.// انتهى //06:03ت م0009