الرياض 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسأعلنت الهيئة السعودية للمهندسين استقبال المراجعين والمستفيدين في مقرها بمدينة الرياض، بدءاً من اليوم، وذلك بعد حجز مواعيد إلكترونية مسبقة عبر موقعها الالكتروني https://www.saudieng.sa/Arabic/Contacts/Pages/Appointments.aspx.وأطلقت الهيئة السعودية للمهندسين خدمة المواعيد الإلكترونية، حيث يمكن للمراجعين الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال الدخول على الموقع الالكتروني، وحجز موعد من خلال قائمة اتصل بنا، واختيار اليوم والوقت المتاح، ثم استكمال البيانات لتأكيد الموعد.وتأتي هذه الخدمة من هيئة المهندسين لتسهيل إجراءات المستفيدين، وحرصاً على سلامتهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث سيتم استقبال المراجعين الحاصلين على مواعيد مسبقة فقط.// انتهى //08:36ت م0013