نجران 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واساختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة ثار بمنطقة نجران أمس، دورة تدريبية "عن بُعد" بعنوان " الأمن السيبراني" وذلك عبر الاتصال المرئي.وتضمنت الدورة عدداً من المحاور منها أصل كلمة السيبراني، ومفهومه، وكذلك نهج الأمن السيبراني، وأسباب ،وأهميته ، والحماية الأمنية، والتعريف بالقراصنة والمنظمات الإجرامية، إضافة إلى أنواع التهديدات.وهدفت الدورة إلى فهم أهمية السلوكيات الآمنة على الإنترنت، ووصف الأنواع المختلفة من البرامج الضارة والهجمات، وكذلك وصف استراتيجيات الحماية المستخدمة ضد الهجمات الإلكترونية.// انتهى //09:09ت م0016