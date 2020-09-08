طرابلس 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بوزيرة خارجية إسبانيا أرانشا غونزاليز لايا، الذي بحث معها تطورات الأوضاع في ليبيا وما تواجهه العملية السياسية من تدخلات وعراقيل تحتاج إلى موقف دولي حازم تجاهها.وأشارت إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في مدينة القبة مع الوزيرة ذاتها، وبحثا تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية ودعم وقف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي، فيما أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية، أنها مقتنعة بضرورة تشكيل سلطة سياسية جديدة في ليبيا، كما تم طرحه في مبادرة رئيس مجلس النواب.وتطرقت صحف طرابلس إلى تمديد وفدي المفاوضات الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية، الحوار ليوم آخر، مع إمكانية التمديد ليومين إضافيين، بهدف الخروج بنتائج ملموسة تفاهمات حول المسائل التي تتم مناقشتها، مشيرة إلى إمكانية التوصل إلى تفاهمات بين الوفدين الليبيين خاصة فيما يخص الانقسام السياسي والمؤسساتي، على الانقسام السياسي والمؤسساتي.وتناولت تصريحات وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، وتأكيده على حياد بلاده بشأن الأزمة الليبية وتتواصل مع طرفي الأزمة في الشرق والغرب، موضحًا أن بلاده لن تسمح بأن تُستعمل أراضيها ضد أي دولة أخرى.ونقلت الصحف بيان جامعة الدول العربية، المرحب بحوار الأطراف الليبية في المغرب، بهدف دفع مسار الحل السياسي وفق مرجعية اتفاق الصخيرات ومتابعةً لمختلف المبادرات المطروحة للوصول إلى التسوية السلمية، داعية جميع الأطراف إلى مواصلة الانخراط في هذا الجهد للوصول إلى حل وطني ومتكامل للأزمة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.وعرجت صحف ليبيا على الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، واتفاقهما على تكثيف اتصالاتهما بالدوائر السياسية الفاعلة على الساحة الليبية، وكذلك الشركاء الدوليين، إضافة إلى التنسيق وبذل الجهود المشتركة من أجل دفع جهود التسوية السياسية في ليبيا.// انتهى //09:12ت م0017