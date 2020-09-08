عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى استقلال بلاده
الثلاثاء 1442/1/20 هـ الموافق 2020/09/08 م واس
الرياض 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
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