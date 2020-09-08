الدمام 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 832 جولة رقابية، تَبِعتها 7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع.وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن تسجيل 33 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ "كوفيد 19" في الأسواق والمراكز التجارية، و 8 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير 891 موقعاً، باستخدام 157699 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 482 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع 4108 أطنان من النفايات، وإزالة 3660 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9407 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.وأكدت الأمانة استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعية أفراد المجتمع بالتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.// انتهى //10:56ت م0042