عام / "الأرصاد" : سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص وبدر ووادي الفرع
الثلاثاء 1442/1/20 هـ الموافق 2020/09/08 م واس
المدينة المنورة 20 محرم 1442 الموافق 08 سبتمبر 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - هذا اليوم، تضمن سحباً رعدية ممطرة, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية بمحافظات العيص وبدر ووادي الفرع.
وبينت أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .
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11:05ت م
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