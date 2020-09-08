المدينة المنورة 20 محرم 1442 الموافق 08 سبتمبر 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - هذا اليوم، تضمن سحباً رعدية ممطرة, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية بمحافظات العيص وبدر ووادي الفرع.وبينت أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .//انتهى//11:05ت م0045