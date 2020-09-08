الدمام 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسيواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر "هداية"، تنظيم سلسلة كلمات دعوية بعنوان: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً)، في عدد من جوامع ومساجد المحافظة بعد صلاة العشاء.وتنظم الكلمات الدعوية في جامع الأمير محمد بن فهد بحي الحزام الذهبي، وجامع جعفر بن أبي طالب بحي البايونية، وفي اليوم السادس والعشرين من الشهر الجاري تنظم في مسجد عبدالله الزغيبي بإسكان الخبر.وتأتي هذه الكلمات ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية في محافظات ومراكز المنطقة الشرقية، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //11:16ت م0048