اقتصادي / "مقدمة التقييم العقاري" ورشة عمل بغرفة نجران غداً
الثلاثاء 1442/1/20 هـ الموافق 2020/09/08 م واس
نجران 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس
تنفذ الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين غداً، ورشة عمل "عن بعد" بعنوان "مقدمة التقييم العقاري"، وذلك عبر تطبيق برنامج زووم .
وتتضمن محاور الورشة التي يقدمها مدير التواصل في الهيئة صالح إبراهيم الزويد، التعريف بمهنة التقييم، وأغراضه، وأساليبه الأساسية، والتزامات المقيم المعتمد، وعناصر تقرير التقييم المتوافق مع معايير التقييم الدولية.
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11:18ت م
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