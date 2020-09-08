نجران 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واستنفذ الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين غداً، ورشة عمل "عن بعد" بعنوان "مقدمة التقييم العقاري"، وذلك عبر تطبيق برنامج زووم .وتتضمن محاور الورشة التي يقدمها مدير التواصل في الهيئة صالح إبراهيم الزويد، التعريف بمهنة التقييم، وأغراضه، وأساليبه الأساسية، والتزامات المقيم المعتمد، وعناصر تقرير التقييم المتوافق مع معايير التقييم الدولية.// انتهى //11:18ت م0051