الطائف 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسيُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة غداً، محاضرة بعنوان "تحذير الشباب من الجماعات المتطرفة" يلقيها عبدالمجيد بن أحمد الثقفي بعد صلاة العشاء بجامع السلام بحي النسيم بمحافظة الطائف .وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية في محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة، لتوعية الناس من خطر الجماعات والأفكار المنحرفة، والتحذير من الغلو والتطرف، وتعزيز الوسطية والاعتدال.// انتهى //11:19ت م0052