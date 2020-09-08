الخليل 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اعتقالات واسعة في محافظة الخليل، طالت 45 فلسطينيًا، غالبيتهم أسرى محررون، وداهمت بلدات عدة ونصبت حواجز على مداخلها.وأفادت مصادر أمنية وفلسطينية في الخليل، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل، واعتقلت منجد موسى ذياب الجنيدي، وعبد الخالق النتشة، فيما اعتقلت 22 فلسطينيًا بينهم 9 أسرى محررون من بلدة دورا، بينما اعتقلت تلك القوات أسيرين محررين ومدنيين اثنين من بلدة يطا جنوب الخليل، بينما اعتقلت تلك القوات أربعة فلسطينيين بينهم أسير محرر من بلدة الظاهرية، إضافة خمسة أسرى محررين من بلدات بني نعيم، وصوريف، واذنا، وسعير، ومخيم العروب.واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة السابقة سهام البطاط، وهي والدة الأسير هيثم البطاط، والفتاة آمنة عبد الغني أبو تركي، التي جرى اعتقالها على حاجز بالقرب من الحرم الإبراهيمي.وذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت آمر محمد عوض، أن قوات الاحتلال داهمت وسط البلدة، والحارة التحتا، والبقعة، وبيت زعتة في بيت آمر، وفتشت عددًا من المنازل، وحطمت الأبواب الخارجية لبعضها، واعتقلت ثلاثة أسرى محررين، ونقلت المعتقلين إلى معسكر "عصيون".وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال أحياء عدة في المدينة ونصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.// انتهى //11:20ت م0053