جدة 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واساستقبلت الكلية الرقمية للبنات بمحافظة جدة اليوم أكثر من 300 متدربة من المستجدات اللاتي تم قبولهن للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ ، في برنامج الدبلوم ، بمختلف الأقسام التخصصية بالكلية وسط تنفيذ وكالة الكلية لشؤون المتدربات برنامج استقبال المتدربات لتهيئتهم تحت إجراءات وبروتوكولات صحية مشددة.وأكدت عميدة الكلية حياة بنت عبدالله الغامدي أن وسائل التدريب الحديثة وآليات التدريب عن بُعد أثبتت نجاحها في إيصال العملية التدريبية، مؤكدةً أن أساليب التدريب عن بُعد للمواد النظرية هي أساس التدريب.وأفادت بأن المقررات العملية ستكون بالحضور للكلية وسط احترازات صحية مشددة، مبينة أن الكلية بهيئتها التدريبية والإدارية تحرص على توفير بيئة تدريبية تركز على الجودة مع الحرص على سلامة المتدربات وضمان تلقيهم تدريبهم بالشكل المأمول وتطبيق البروتوكولات الصحية والتعليمات التي أصدرتها الجهات ذات العلاقة.وبينت أن الكلية قدمت جميع ما تحتاج إليه المتدربات من استشارات وتوجيهات، مشددة على ضرورة انتظام والتزام المتدربات بالزي الرسمي للكلية والاجتهاد في التحصيل العلمي لما يخدم مستقبلاً في الوقت الذي يهدف إليه برنامج التهيئة إلى تهيئة المتدربات وتعريفهن بأنظمة الكلية ولوائحها.// انتهى //11:25ت م0056