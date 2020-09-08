حائل 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واستفقد مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد أمس عدداً من المدارس ومكتب جنوب حائل التعليمي لمتابعة الدعم ‏الفني يرافقه المساعد للشؤون التعليمية يحيى العماري ‏وعدد من ‏المسؤولين. ‏واطلع الدكتور البليهد خلال الزيارة على الفصول الافتراضية وسير ‏الحصص الدراسية وآلية دخول المنصة والتحديات التي تواجه المعلمين ‏والطلاب في منصة مدرستي والبدائل المطروحة وطرق الاستفادة منها ‏وتوظيفها لصالح العملية التعليمية والتجارب المتنوعة من قبل الطاقم ‏التعليمي في المدارس وكذلك على نظام الحوسبة التقنية لأعمال المكتب ‏.‏‏وأكد مدير ‫التعليم بحائل‬‏ على أهمية تواصل المدرسة مع الطلاب وأولياء ‏الأمور للمتابعة وتقديم الدعم الفني وكذلك توضيح الخيارات التعليمية ‏المتعددة منوهاً على الجهود المبذولة في هذه المرحلة المهمة مع بداية العام ‏الدراسي والتعليم عبر عدد من المنصات التعليمية التي تسهل عملية التعليم ‏للطالب والطالبة. ‏من جهته أوضح مدير مكتب جنوب حائل التعليمي إبراهيم الرديعان أن ‏النظام إلكتروني يهدف إلى أتمتة جميع العمليات الورقية التي تتم في ‏المكتب عن طريق لوحة تحكم خاصة بمنسوبي المكتب (مشرفين - ‏إداريين - مساعدين - مدير المكتب) وكذلك لوحة تحكم خاصة بالمدارس ‏يتم عن طريق هذا النظام ترتيب وتنظيم جميع الأعمال الروتينية التي تتم ‏في المكتب من خلال نظام متكامل لإدارة المعاملات بالإضافة إلى نظام ‏لأرشفة وترتيب الزيارات الميدانية للمشرفين ونظام أعمال اللجان وكذلك ‏تم عمل قاعدة بيانات عامة لجميع مدارس المكتب ومنسوبيها وأنظمة ‏اشعارات حديثة ونظام حماية ‏OTP‏. ‏‏// انتهـى // ‏12:59ت م0088